O presidente de França, Emmanuel Macron, decretou esta quarta-feira um novo confinamento para todo o país, que tem efeito a partir desta sexta-feira, e que vai durar pelo menos até 1 de dezembro.

O chefe de estado fez o anúncio numa altura em que França é o país onde a pandemia parece estar mais descontrolada na Europa, tendo contabilizado mais de 30 mil casos no último balanço, sendo que é o único país do continente a ter ultrapassado a barreira dos 50 mil casos num só dia.

O governo francês apresentou um novo pacote com várias medidas como forma de fazer face ao disparar dos contágios. O teletrabalho vai voltar a ser generalizado, com o executivo a apoiar micro-empresas que necessitem de uma transição digital.

As visitas a lares de idosos e a asilos continuam permitidas, sendo que as escolas francesas também vão permanecer abertas, tal como os cemitérios.

Decidi que era necessário entrar em confinamento para parar o vírus. Todo o território nacional está abrangido com exceções dos territórios e departamentos fora do continente. As escolas vão manter-se abertas, o trabalho pode continuar, lares de idosos e asilos podem continuar a ser visitados", disse o presidente.

Medidas mais duras também para as viagens, com as fronteiras fechadas, e com a necessidade de um teste rápido à chegada a França para todos aqueles que desejem regressar ao país.

Fiquem em casa o mais possível. Sigam as regras. O sucesso depende da cidadania de cada um e de todos nós. Todas as horas contas", referiu Macron.

Para começar, o presidente francês definiu um primeiro objetivo: passar dos 40 mil casos diários para cinco mil.