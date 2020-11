A capital francesa está a viver momentos verdadeiramente tumultuosos durante esta tarde de sábado, com a polícia a disparar gás lacrimogéneo contra manifestantes que invadiram as ruas de Paris para protestar contra a violência policial.

De acordo com a agência Reuters, dois carros foram incendiados, juntamente com algum equipamento de construção. A agência dá ainda conta de que a maior parte dos manifestantes está a agir pacificamente.

#Paris resembles a battlefield today as thousands protest against the new security law.pic.twitter.com/torVE9ey7P