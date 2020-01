Foi confirmado mais um caso do novo coronavírus em França, aumentando para cinco o número de infetados no país. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde do país. Agnès Buzyn falou à televisão BFMTV.

O quinto paciente é a filha de um cidadão chinês de 80 anos que está hospitalizado em Paris e que era um dos quatro casos anteriormente confirmados no país.

Segundo a ministra, ambos os casos estão a ser monitorizados numa unidade de cuidados intensivos de um hospital parisiense.

Esta família chegou a França para fazer turismo no passado dia 23 de janeiro. O homem acabou por se deslocar ao hospital Georges Pompidou no dia 25 de janeiro.

Situada no centro da China, a cidade de Wuhan é o epicentro deste novo vírus, e foi colocada na semana passada sob uma quarentena de facto, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido, apanhando os residentes de surpresa.

A interdição foi depois estendida e toda a região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).