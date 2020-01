Um incêndio fez oito feridos nesta quarta-feira na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. Segundo o Los Angeles Times, entre as vítimas está um bebé de três meses. Para o local foi mobilizado um importante dispositivo de operacionais.

As chamas começaram no sexto andar do edifício Barrington Plaza, um bloco de apartamentos na zona oeste da cidade.

O alerta foi dado por volta das 08:30 locais (16:30 em Lisboa) e para o local foram pelo menos 300 operacionais. Dos oito feridos, um adulto e a criança de três meses foram transportados para o hospital em estado crítico, segundo os meios de comunicação locais. As outras seis pessoas foram assistidas no local devido à inalação de fumo.

Entre os meios alocados para o sítio do incêndio estava um helicóptero, que ajudou a retirar algumas pessoas do edifício, acabando por ser a primeira vez que o dispositivo foi utilizado numa operação do género, segundo as autoridades.

Foi um esforço hercúleo por parte dos membros dos bombeiros de Los Angeles. Pediu muita coordenação e as nossas equipas fizeram um bom trabalho", afirmou o porta-voz dos bombeiros, Ralph Terrazas.

As autoridades continuam a investigar o local, para tentarem chegar a uma conclusão sobre a causa do incêndio.