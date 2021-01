A Agência Europeia do Medicamento deu, esta sexta-feira, "luz verde" à vacina da Astrazeneca/Oxford da covid-19.

Esta é a terceira vacina da covid-19 aprovada pelo regulador europeu, depois das da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

Depois desta aprovação, fica só a faltar a também aprovação da Comissão Europeia, para que esta vacina possa começar a ser administrada na Europa.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW