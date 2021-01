Bruxelas publicou esta sexta-feira o contrato sobre o fornecimento de vacinas pela farmacêutica AstraZeneca, que até agora estava sob sigilo.

No acordo assinado entre as duas partes, é possível ler que, em caso de falhas na entrega ou atrasos, as obrigações de pagamento à farmacêutica serão suspensas. "A obrigação de pagamento será retomada assim que a entrega for concluída. Nesse caso, a Comissão e / ou o Estado-Membro Participante notificarão a AstraZeneca por escrito sobre o atraso de pagamento e as respectivas razões".

O contrato explicita que a farmacêutica deverá notificar Bruxelas e os representantes de cada Estado-membro participante "em tempo hábil" sobre a estimativa do número total de doses da vacina que se espera estar disponível para entrega, tal como as datas previstas em que estarão disponíveis para serem enviadas aos centros de distribuição designados pelos Estados-membros.

Talvez a grande problemática de todo o recente confronto entre Bruxelas e a Astrazeneca advenha precisamente da expressão "nos seus melhores esforços razoáveis". A União Europeia diz que este é um termo que obriga a empresa a garantir o fornecimento das doses previstas, a farmacêutica discorda.

A AstraZeneca compromete-se a usar os "melhores esforços razoáveis" para construir capacidade para fabricar 300 milhões de doses da vacina, sem lucro e sem prejuízo", prossegue o documento.

O contrato sublinha bem a importância desta atribuição, definindo-a como as atividades e o grau de esforço que uma empresa de tamanho semelhante com uma infraestrutura de tamanho semelhante e recursos semelhantes como a AstraZeneca empreenderia ou usaria no desenvolvimento e na fabricação de uma vacina, tendo em conta a sua "necessidade urgente" para acabar com uma pandemia global que está a provocar "sérios problemas de saúde pública, restrições às liberdades pessoais e económicas".

O presidente-executivo da empresa, Pascal Soriot, em entrevista no início desta semana, disse que esta expressão no contrato não obriga a empresa a seguir um cronograma específico.