Pelo menos duas pessoas morreram, esta quarta-feira, numa colisão que envolveu mais de 200 veículos - entre ligeiros e pesados - em Montreal, Quebec, no Canadá. De acordo com fonte da polícia de Quebec, citada pela TVA, afiliada da CNN, cerca de cem pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar.

Segundo o serviço de emergência, pelo menos nove pessoas apresentavam ferimentos graves e 13 tinham ferimentos ligeiros.

As vítimas mortais foram encontradas sem vida dentro dos veículos que ficaram presos na neve.

As autoridades estão agora a tentar identificar todas as vítimas.

De acordo com o ministro dos Transportes do Quebec, François Bonnardel, o acidente aconteceu numa altura em que a autoestrada 15 (A15) foi atingida por uma "forte" tempestade de neve que fez com que os condutores perdessem a visibilidade totalmente.

A via esteve cortada várias horas para remoção dos carros e limpeza do combustível espalhado pela estrada. Segundo Bonnardel, cerca de 50 a 75 veículos ficaram "completamente destruídos.

Thoughts are with motorists, family & Quebec Paramedics working hard today as 2 killed, 60 injured in 100-car pileup on Montreal's South Shore.



Note: “accident” implies an act of fate and is more accurately defined as “crash, collision, wreck, pileup”. https://t.co/OltaooTwuT pic.twitter.com/wKZ6G2S1Ki