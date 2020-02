Depois de uma falha informática que impediu a divulgação dos resultados da primeira fase das eleições primárias do Partido Democrata, Pete Buttgieg lidera a corrida com 26,9%, num momento em que 67% dos votos já foram contados. O candidato está à frente de Bernie Sanders que, até o momento, tem 25,1% dos votos.

O caucus (comissão política) do Iowa vai revelar os primeiros indicadores sobre quem serão os candidatos dos dois principais partidos na corrida presidencial marcada para 3 de novembro.

Distribuídos por cerca de duas mil mesas, de braço no ar, os eleitores de ambos os partidos escolherão os delegados dos 99 concelhos do estado do Iowa, depois de terem debatido as qualidades e os deméritos de cada candidato.

Elizabeth Warren surge, até ao momento, na terceira posição (18.3% dos votos) e, talvez a grande surpesa da noite, Joe Biden está em quarto lugar, com apenas 15.6% dos votos.