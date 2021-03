A vacina contra a covid-19 da Johnson, que tem uma única dose, vai começar a ser distribuída na Europa a 19 de abril, anunciou a Janssen, farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na União Europeia: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen.

Até ao final do primeiro trimestre, de acordo com Bruxelas, chegarão à UE quase 100 milhões de doses de vacinas, a maioria da Pfizer/BioNTech, ou seja, 66 milhões, mais do que os 65 milhões inicialmente acordados. Estão também previstas 30 milhões de vacinas da AstraZeneca (de um total de 120 milhões inicialmente acordadas) e 10 milhões da Moderna.

Para o segundo trimestre, a expectativa do executivo comunitário é que cheguem 360 milhões de doses à UE, principalmente da Pfizer/BioNTech (200 milhões), da AstraZeneca (70 milhões de um total de 180 milhões inicialmente acordadas), da Janssen (55 milhões) e da Moderna (35 milhões).

Veja também: