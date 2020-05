Todas as pessoas se estão a adaptar à melhor forma possível de viver perante a pandemia do novo coronavírus, mas um conjunto de turistas adotou uma abordagem fora do comum e escondeu-se numa caverna na Índia.

Segundo as autoridades, os seis turistas, quatro homens e duas mulheres da Turquia, França, Ucrânia, EUA e Nepal, estavam inicialmente hospedados num hotel, mas ficaram sem dinheiro e refugiaram-se numa caverna.

"Eles estavam a morar na caverna desde 24 de março. A polícia encontrou-os no domingo e transferiu-os para Swarg Ashram, perto de Rishikesh. Pedimos para que ficassem em quarentena como precaução, mas o grupo parecia saudável”, disse Mukesh Chand, porta-voz da polícia de Uttarakhand à CNN.

O grupo disse à polícia que estava a poupar dinheiro para comprar bens de primeira necessidade, uma vez que o futuro continua incerto devido à pandemia.

Note-se que turistas indianos e estrangeiros estão proibidos de entrar no estado de Uttarakhand desde o dia 20 de março, devido ao surto do novo coronavírus, de acordo com uma ordem do governo estadual.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de população e teme-se que os sistemas de saúde do país não sejam capazes de lidar com um grande surto no país.