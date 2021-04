O Parlamento Europeu anunciou esta quinta-feira que o certificado de vacinação de covid-19 foi aprovado, numa votação que ocorreu na quarta-feira. O anúncio foi feito por Pedro Silva Pereira, vice-presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu.

Numa votação realizada durante a sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, os eurodeputados deram luz verde a esta posição negocial, tendo por base a proposta da Comissão para o certificado verde digital, com 540 votos a favor, 119 contra e 31 abstenções.

Igualmente aprovada pelos eurodeputados foi a posição relativa à proposta da Comissão Europeia para que cidadãos europeus residentes em países terceiros sejam abrangidos por este certificado, com 540 votos a favor, 80 contra e 70 abstenções.

Ainda assim, os parlamentares vincam na sua posição que são necessários testes à covid-19 universais, acessíveis, rápidos e gratuitos em toda a União Europeia, para facilitar a livre-circulação, e que os Estados-membros não devem impor quarentena ou testes (além do necessário) aos titulares de certificados.

Para a assembleia europeia, estes certificados também não devem ser considerados documentos de viagem.

Segundos depois, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratulou-se com a aprovação, remetendo de imediato para o próximo passo: "começar as negociações com Portugal", que tem a presidência do Conselho da União Europeia durante este primeiro semestre do ano.

The @Europarl_EN adopting its position on a Digital Green Certificate is a key step towards free and safe travel this summer.



Now negotiations with @2021PortugalEU can start.



We will support and facilitate a swift conclusion of these discussions. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2021

A responsável europeia fala num "passo chave" na direção de um verão "seguro e livre" no que toca a viagens no espaço comunitário. O objetivo da União Europeia é ter todo o processo concluído para que o Certificado Verde Digital esteja em funcionamento já no mês de junho.