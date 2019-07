Confrontos entre prisioneiros do Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste do Pará, Brasil, provocaram 52 vítimas mortais. Deste total, 16 foram decapitados e os restantes asfixiados.

De acordo com o jornal Globo, existiam dois guardas prisionais em cativeiro, que foram, entretanto, libertados.

O incidente durou mais de cinco horas.