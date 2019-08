O presidente italiano Sergio Mattarella deu luz verde a Giuseppe Conte para fomar novo governo, que incluirá O Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, de centro-esquerda. A Liga, partido de extrema-direita de Matteo Salvini, até agora ministro do Interior, fica de fora.

Conte e Mattarella estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira; Conte deverá apresentar os nomes do novo governo ao presidente até à próxima segunda-feira, 2 de setembro.

Conte demitiu-se na semana passada, depois de Salvini ter terminado a coligação com o Movimento 5 Estrelas, forçando o presidente Mattarella a consultar os partidos para encontrar uma solução de governação.

Salvini já reagiu no Twitter à nova coligação governativa, dizendo que o novo governo não deverá ter vida longa por ser baseado no ódio. "Para nós, agora e sempre, primeiro os italianos", escreveu o ex-ministro.

Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio non ha vita lunga.

Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre #primagliItaliani! 🇮🇹



🔴 LIVE 👉 https://t.co/YmDmyA4HpX pic.twitter.com/Pyv4kUIpiJ