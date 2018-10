Uma bombista suicida fez-se explodir, esta segunda-feira, no centro de Tunis, a capital da Tunísia, avança a agência Reuters, que cita uma rádio estatal.

A agência France Presse avança que foi ouvida uma “forte explosão perto de veículos policiais”. O ministério do Interior da Tunísia confirmou nove feridos, oito deles polícias.

Uma testemunha relata que houve uma explosão em plena Avenida Habib Bourguiba, que atravessa a cidade. Aconteceu numa área que estava a ser cercada pela polícia.

In the heart of down town #Tunis Habib Bourguiba Avenue, a female suicide bomber detonated herself. Reports about casualties. pic.twitter.com/Uh9XdRRgAW

— Taha Yousfi (@taha_yousfi) 29 de outubro de 2018