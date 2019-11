A polícia holandesa informou esta sexta-feira que várias pessoas ficaram feridas num ataque com faca numa rua da Haia, na Holanda.

Em comunicado, citado pela agência Reuters, as autoridades informaram que estão no local.

A polícia holandesa disse ainda estar à procura de um suspeito, um homem com idade entre os 45 e os 50 anos, descrevendo-o usando um termo frequentemente usado na Holanda para pessoas com ascendência norte-africana.

Segundo as autoridades, o homem procurado estará a usar um xaile e um fato de treino cinzento.

Nas redes sociais, estão a ser divulgadas imagens da rua onde aconteceu o ataque, sendo visível um importante dispositivo policial.

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve