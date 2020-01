O Costa Smeralda, navio da frota da Costa Cruzeiros, está retido no porto de Civitavecchia, próximo de Roma, por terem sido assinalados pelo médico de bordo dois casos suspeitos de coronavírus.

O cruzeiro atracou na manhã desta quinta-feira e os passageiros e tripulação estão nesta altura a ser sujeitos a exames para despistar a presença da pneumonia viral chinesa.

O Costa Smeralda, segundo o jornal italiano La Repubblica, tinha feito escala em Marselha, Barcelona e Palma de Maiorca.

Os passageiros que poderão estar infetados com o novo coronavírus serão um casal natural de Hong Kong, que apanhou em Macau um voo até ao aeroporto de Malpensa, em Milão, onde desembarcou a 25 de janeiro.

Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per #Coronavirus, in isolamento nell'ospedale di bordo, raggiunti dai medici dello#Spallanzani per realizzare i test#ioseguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/ZOZXihg3G6 — Tgr Rai (@TgrRai) January 30, 2020

Já em Itália, o casal dirigiu-se a Savona, onde subiu a bordo do Costa Smeralda.

A capitania do porto de Civitavecchia já garantiu que a situação deverá normalizar em poucas horas.

Estamos a aguardar os resultados das verificações em curso e de momento não há razões para preocupações a bordo", disse ao La Repubblica Vincenzo Leone, comandante da guarda costeira.

A Costa Cruzeiros já veio dizer que apenas uma das duas pessoas assinaladas como casos suspeitos tem sintomas do coronavírus, nomeadamente febre: a mulher do casal vindo de Hong Kong. Os dois estarão, no entanto, em isolamento, sendo que o marido terá acompanhado a mulher por precaução.