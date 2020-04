Justin Bieber, Leonardo DiCaprio ou Robert de Niro são algumas das celebridades que se juntaram para alimentar os Estados Unidos em tempo de Covid-19.

Numa altura em que a pandemia obrigou a pôr um travão na economia e os rendimentos de muitos foram cortados, várias personalidades do entretenimento dos EUA foram desafiadas pelo empresário Michael Rubin, fundador e diretor-executivo da Kynetic, a aderir ao "All in Challenge", um desafio para que os famosos ofereçam aos fãs experiências únicas em troca de doações para organizações de solidariedade que distribuem alimentos e refeições pelos mais carenciados.

Para aderirem ao desafio, as celebridades só têm de publicar um vídeo nas redes sociais, explicando a experiência que estão a oferecer, e desafiando outras estrelas a participar.

As experiências serão depois leiloadas pelos participantes.

Mark Cuban, o dono da equipa de basquetebol dos Dallas Mavericks, está a oferecer, por exemplo, um contrato de um dia e a possibilidade de jogar numa partida da pré-época. Justin Bieber oferece-se para ir a casa de um fã cantar o tema "One Less Lonely Girl", Elle DeGeneres vai dar a oportunidade ao vencedor do leilão de ser co-apresentador por um dia do seu talk show e Leonardo DiCaprio e Robert de Niro estão mesmo a oferecer um papel de figurante no próximo filme que protagonizam, realizado por Martin Scorsese.