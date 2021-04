Portugal enviou para o Brasil um lote de medicamentos para o combate à covid-19, respondendo a um pedido do Ministério da Saúde brasileiro, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, refere que o medicamento - Atropina Lebesfal – destina-se a uso hospitalar para o combate à covid-19.

A entrega é feita por Portugal “ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, em articulação com a Embaixada do Brasil em Lisboa”, explica-se no comunicado.

Portugal mobiliza-se, deste modo, uma vez mais, contribuindo para o esforço que se vem desenvolvendo no desafiante combate a esta pandemia, numa manifestação de solidariedade com todos os cidadãos brasileiros”, acrescenta o Governo, na nota.

O Governo brasileiro admitiu a falta de vários medicamentos, nomeadamente ‘kits’ de intubação para pacientes em estado mais grave, e de oxigénio.

O Brasil ultrapassou na quinta-feira a marca dos 400 mil mortos (401.186) devido à covid-19, ocupando a segunda posição mundial na lista de países com mais óbitos, e tem 14,5 milhões de infetados.