Três dias antes da cerimónia oficial de coroação, o rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, casou-se com a líder adjunta da equipa de segurança real. O casamento foi anunciado de forma inesperada aos tailandeses, mas as imagens do momento da união foram divulgadas em todas as estações de televisão do país e a notícia oficializada na gazeta real.

Suthida Tidjai, a nova rainha da Tailândia, já foi assistente de bordo na Thai Airways e fora nomeada em 2014 líder adjunta da unidade de guarda-costas do atual rei. Segundo o The Guardian, foi depois promovida a general do exército tailandês, em dezembro de 2016, tendo sido agraciada com um título nobiliárquico após a promoção. A relação entre Suthida e o rei nunca tinha sido oficialmente reconhecida, ainda que vários órgãos de comunicação social estrangeiros já tivessem dado conta da ligação do monarca com a funcionária.

O casal vive entre a Tailândia e a Alemanha, onde o rei tem uma mansão no lago Starnberger, Munique, avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

Prayuth Chan-ocha, o líder da junta militar que governa a Tailândia desde 2014, foi um dos convidados do casamento, bem como outros altos funcionários e membros da família real.

Este é o quarto casamento do rei Vajiralongkorn, que tem sete filhos das anteriores uniões, ainda que só um viva atualmente com o monarca: o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 14 anos, que é considerado o herdeiro do trono tailandês.

Maha Vajiralongkorn, de 66 anos, subiu ao trono após a morte do pai, o rei Bhumibol Adulyadej, em outubro de 2016.

Bhumibol Adulyadej morreu aos 88 anos, depois de 70 no poder. A cerimónia de coroação de Vajiralongkorn terá lugar no próximo fim de semana e deverá terminar com uma extensa procissão por Banguecoque.