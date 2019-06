O cartoonista Guillermo Mordillo Menéndez, conhecido pelo seu humor sem palavras, morreu este sábado, aos 86 anos. O argentino morreu na ilha de Maiorca, onde tinha uma casa e passava largas temporadas.

De acordo com o jornal El País, que cita fontes da família, o artista deu sinais de indisposição após jantar com a família e acabou por morrer.

Deixa uma obra que foi distinguida várias vezes: ganhou o Prémio Phoenix de Humor (1973), o Prémio Yellow Kid (Itália, 1974), o Prémio Nakanoki (1977) o Prémio de Cartoonista do Ano de 1977 no Salão Internacional de Montreal e a Palma de Ouro de San Remo.

Mordillo vivia entre o Mónaco e Maiorca. Segundo fontes próximas do cartoonista, ouvidas pelo El País, o argentino mantinha-se em plena atividade, com uma data de “projetos muito interessantes”.

Filho de pais espanhóis, Mordillo, que nasceu a 4 de agosto de 1932 na Argentina, tinha Walt Disney e Buster Keaton como principais inspirações.

Viveu em Lima, no Perú, em Nova Iorque, onde trabalhou nos estúdios da Paramount, mas foi em Paris, com as ilustrações que fez para a revista "Paris Match", que viu a porta para o sucesso. Como não dominava o francês fazia desenhos sem diálogos, característica que acabou por manter e que viria a marcar o seu estilo.

Os seus cartoons foram depois publicados na revista alemã "Stern" e noutras publicações a nível global.

Em várias entrevistas, Mordillo revelou que o seu processo de criação era muito intuitivo.

Na sua obra aparecem frequentemente duas das suas grandes paixões: o futebol e os animais.

Só fez três grandes exposições ao longo da carreira: uma em Paris, no final da década de 60, outra em Barcelona e a última em 1989, em Palma de Maiorca, cujos fundos reverteram para apoiar crianças autistas.