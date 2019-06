Nigel Farage, o principal rosto pela saída do Reino Unido da União Europeia, está reunido com Donald Trump em Winfield House, em Regent's Park, a residência oficial do embaixador norte-americano em Londres, avança o The Guardian.

O eurocético foi visto (e fotografado) à chegada a Winfield House, momentos após a chegada do presidente norte-americano ao local.

A especulação sobre um possível encontro aumentou depois de, na semana passada, o presidente dos EUA ter chamado "bom rapaz" a líder do partido do Brexit e ter sugerido que uma reunião com Farage era uma possibilidade.

O encontro acontece horas depois de Donald Trump ter estado reunido com Theresa May, num almoço de trabalho, do qual saiu a prometer um "acordo fenomenal" com o Reino Unido após o ‘Brexit'.

A conferência de imprensa acontece no segundo dia de uma visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido, que começou hoje por um pequeno-almoço com empresários dos dois países.

À noite, o chefe de Estado oferece um jantar de agradecimento na residência do Embaixador dos EUA, no qual o príncipe Carlos vai participar em nome da rainha.

Na quarta-feira, Trump, a rainha o príncipe Carlos e outros chefes de Estado ou de governo participam em Portsmouth, no sul de Inglaterra, num evento comemorativo do 75.º aniversário do desembarque do Dia D das forças aliadas que contribuiu para a derrota da invasão nazi na II Guerra Mundial.