À semelhança do que aconteceu recentemente com Portugal com as nossas camisolas poveiras, agora foi a vez do México acusar várias marcas de roupa de "apropriação cultural".

O país alega que a Zara, a Anthropologie e a Patowl "utilizaram" designs criados pela sua população indígena.

Numa série de cartas enviadas às marcas, o ministério da cultura mexicano pede uma "explicação pública", bem como "benefícios" a serem "devolvidos às comunidades criativas", que defende terem criado as técnicas de bordado e os desenhos.

Essas cartas, assinadas pela ministra Alejandra Frausto Guerrero, têm a data de 13 de maio, mas apenas foram tornadas públicas esta sexta-feira. Em causa estão várias peças de roupa que se assemelham às indumentárias criadas pelos povos indígenas da região de Oaxaca.

La Secretaría de Cultura pide explicación a las marcas #Zara, #Anthropologie y #Patowl por apropiación cultural en diversos diseños textiles

Detalles 👉 https://t.co/VH4wk4G137 pic.twitter.com/reD6vzecNh — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 29, 2021

No comunicado à imprensa, o ministério questionou um vestido midi bordado azul da Zara, afirmando que a marca espanhola baseou-se nos símbolos ancestrais e dos vestidos tradicionais "huipil" produzidos pelo povo Mixtec de San Juan Colorado, no México. Para além disso, o governo referiu que este tipo de vestidos normalmente levam pelo menos um mês a serem produzidos pelos artesãos.

A peça em questão já não está disponível para venda no site.

Também um par de calções com bordados da marca Anthropologie foi utilizado como um exemplo de apropriação cultural. O governo mexicano alega que a peça, que custa cerca de 70 euros, apresenta símbolos muito semelhantes aos usados pela comunidade Mixe, de Santa Maria Tlahuitoltepec. Ao contrário da Zara, os calções da Anthropologie ainda se encontravam à venda esta segunda-feira.

Já as a camisas "flores casuais" de Patowl foram consideradas inspiradas nas técnicas de bordado da comunidade zapoteca de San Antonino Castillo Velasco. O governo alegou que o bordado floral feito à mão nas camisas de Patowl era uma imitação de uma técnica complexa conhecida como "hazme si puedes" ("faça-me se puder"), e inclui motivos de amores-perfeitos da comunidade, entre outros.

Em resposta à CNN, a Inditex (empresa detentora da Zara) afirmou que tinha "o maior respeito" pelo "ministério e pelas comunidades do México", mas acrescentou que "o design em questão não foi de alguma forma emprestado ou influenciado intencionalmente pela arte do povo do México".

Por outro lado, nem a Patowl, nem a Anthropologie se pronunciaram sobre o assunto.