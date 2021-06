Um prédio de onze andares desabou parcialmente, durante a madrugada desta quinta-feira, em Miami.

Cerca das 9:00 estavam a ocorrer operações de resgate no local, perto da Collins Avenue. As autoridades temem que haja vítimas entre os destroços.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.