Um forte sismo, de magnitude 7 na escala de Richter, abalou a Grécia e a Turquia esta sexta-feira. Segundo as autoridades gregas, o abalo causou um "pequeno tsunami" ao largo de Samos.

O serviço geológico dos Estados Unidos informou no Twitter que o abalo foi registado pelas 11:51, hora local.

De acordo com a imprensa internacional, o sismo causou um "pequeno tsunami". Vários edifícios colapsaram em Izmir, na Turquia. Na ilha grega de Samos há registo de inundações e outros danos.

Nas redes sociais foram partilhadas várias imagens impressionantes.

A powerful earthquake has struck off Turkey's Aegean coast,The tremor of up to 7.0 magnitude struck off the coast of Turkey's Izmir province. There was no word on casualties but images from the Turkish city of Izmir showed buildings that had collapsed. #PrayersForIzmir pic.twitter.com/9LWyHB7wnd