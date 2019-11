O CEO do Airbnb anunciou no sábado que a plataforma de arrendamento de imóveis por curtos períodos vai deixar de disponbilizar casas para festas, depois de um tiroteio na noite de Halloween na California em que morreram cinco pessoas.

Os disparos ocorreram durante uma festa organizada em Orinda por uma mulher que informou o anfitrião do Airbnb que estava a preparar uma reunião familiar para uma dúzia de pessoas e que, por isso, precisava de uma casa maior.

Porém, o evento foi anunciado nas redes sociais e juntou mais de 100 pessoas.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: