Uma avalanche num glaciar dos Himalaias atingiu esta segunda-feira um posto do exército indiano, tendo provocado seis vítimas mortais e dois feridos.

De acordo com a agência Reuters, o incidente ocorreu no glaciar de Siachen, a uma altura de 5.485 metros. As vítimas mortais seriam quatro soldados e dois civis que ajudavam a transportar material.

Segundo o porta-voz do exército, assim que os homens foram resgatados, seguiram de helicóptero para o hospital militar. Ao que tudo indica, por terem ficado presos na neve durante algum tempo, acabaram por morrer de hipotermia extrema. Os dois feridos estão a receber tratamento hospitalar.

A avalanche ocorreu por volta das 15:30 locais.

O glaciar de Siachen fica no extremo norte da região da Caxemira, que é disputada por tropas indianas e paquistanesas. Estes militares chegam a estar a altitudes superiores a 6.000 metros e com temperaturas de 60 graus negativos.