Uma professora, de 23 anos, morreu atropelada um dia antes do casamento e foi enterrada com o vestido de noiva, em São Paulo, no Brasil. De acordo com o G1, o acidente ocorreu na quinta-feira e a cerimónia decorreu na manhã de sexta-feira.

Milena Toschi de Andrade foi atropelada por uma mota a caminho do trabalho, em Francisco Morato. Aparentemente, segundo o relato de uma familiar, tratava-se de uma zona sem sinalização. Os carros pararam para ela passar, mas um condutor de uma mota ultrapassou os veículos e acabou por atropela-la.

O mesmo familiar disse ainda que os meios de socorro demoraram cerca de 40 minutos a chegar.

O noivo, Ivan Viana, através de uma publicação na rede social Facebook, confessou que estavam muito felizes com a realização do "nosso maior sonho".