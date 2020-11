Um tiroteio fez esta sexta-feira vários feridos num centro comercial do Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin.

De acordo com a CNN, as vítimas não aparentam ter ferimentos graves e estão a ser transportadas em macas, a partir da ala norte do edifício.

As autoridades foram chamadas a intervir, após testemunhas terem ouvido "oito a 12 tiros" no centro comercial de Mayfair, noticia a Associated Press.

O autor do tiroteio está a monte.

Cerca das 22:30 (hora de Portugal Continental), estavam no local pelo menos 75 polícias, incluindo agentes com equipamento tático.

Até ao momento desconhecem-se mais detalhes sobre o incidente.