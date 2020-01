A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quinta-feira o novo coronavírus como emergência de saúde pública global. O Comité de Emergência da organização esteve reunido em Genebra, na Suíça.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus fez referência aos esforços das autoridades chinesas para limitar a propagação do vírus a outros países.

De muitas formas, a China está a criar uma nova forma de resposta a epidemias", afirmou.

Relativamente a números, foi anunciado que existem 98 casos fora da China, incluindo oito cuja transmissão foi feita a pessoas que não estiveram na China. Esses casos ocorreram na Alemanha, Vietname, Japão e Estados Unidos.

Ainda que estes números sejam relativamente pequenos, comparativamente aos registados na China, devemos agir em conjunto para limitar a propagação", referiu Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, de risco de rápida expansão para outros países e de resposta internacional coordenada.

O epicentro da epidemia do novo coronavírus (2019mCov) está localizado na cidade de Wuhan, na República Popular da China, país onde já há 170 mortos sendo que mais de 8.137 pessoas se encontram infetadas.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

A emergência de saúde pública internacional foi declarada para as epidemias da gripe H1N1, em 2009, dos vírus Zika, em 2016, pólio, em 2014, e do Ébola, que atingiu uma parte da África Ocidental, de 2014 a 2016, e a República Democrática do Congo, em 2018.

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus, designado provisoriamente pela OMS como "2019-nCoV", ultrapassa a cifra de contágios verificada com a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), causada por um outro coronavírus, mas igualmente detetada na China e que se estendeu a outros países, em 2002 e 2003.

A SARS infetou 5.327 pessoas na China e provocou 774 mortos no mundo, incluindo 349 na China continental.