Lady Gaga recordou, em entrevista a Oprah Winfrey, alguns episódios complicados da sua vida, desde a sua saúde mental ao abuso sexual de que foi vítima.

Eu fui violada, repetidamente, aos 19 anos”, afirmou a atriz de “Assim Nasce Uma Estrela”, que disse ter desenvolvido um stress pós-traumático, como resultado das repetidas violações.

Numa entrevista emotiva, afirmou que, na altura, não sentiu apoio de ninguém.

“Não tive ninguém para me ajudar.”

Confessou, ainda, que a vida agitada do mundo do espetáculo nunca lhe permitiu refletir sobre o que tinha acontecido. Só depois de sentir as consequências é que resolveu procurar ajuda psicológica para lidar com o trauma.

Para Lady Gaga, é importante falar abertamente sobre estes assuntos, para que as pessoas percebam que estas situações não podem ser ultrapassadas sem ajuda psicológica.

Precisamos todos de resolver e entender o que isto é", referiu.

Esta entrevista faz parte de uma tour que Oprah Winfrey vai realizar ao longo do ano de 2020. A primeira sessão de "Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus" decorreu em Fort Lauderdale, no estado da Florida.