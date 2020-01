Não são só os humanos que tentam proteger os coalas do calor e dos incêndios que fustigam há semanas a Austrália. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um cão, "Rusty", a partilhar a taça de água com um coala.

O momento foi filmado no quintal da família Stone, em Ashton, Adelaide, e mostra "Rusty" e o coala a beberem água juntos, perante a satisfação do cão e a tranquilidade do novo amigo.

"O Rusty não se importa nada de partilhar a taça de água. Penso que os humanos podiam aprender uma ou duas coisas com este par", disse Danielle Stone ao canal australiano 7NEWS.

Este coala, carinhosamente batizado de "Quasi", já é um conhecido da família, que, sempre que o calor aperta, procura abrigo no "fresco" quintal dos Stone.

Nessa altura, recolhem, também, folhas de eucalipto de árvores vizinhas para que "Quasi" se possa alimentar.

