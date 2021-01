A presidente da Comissão Europeia garantiu este domingo que a farmacêutica AstraZeneca se comprometeu a entregar nove milhões de doses adicionais da vacina contra a covid-19.

O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen através do Twitter, onde garantiu que chegará aos 27 Estados-membros um total de 40 milhões de doses da vacina até ao final de março.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.