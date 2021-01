A secretária da Educação norte-americana, Betsy DeVos, apresentou na quinta-feira a demissão, a segunda no executivo de Donald Trump depois dos incidentes no Capitólio por apoiantes do presidente cessante.

É inegável que a sua retórica teve impacto na situação, e isso é um ponto de viragem para mim", escreveu DeVos numa carta enviada a Donald Trump, citada por vários órgãos de comunicação norte-americanos, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

A controversa multimilionária estava em funções desde o início do mandato de Trump.

Horas antes, a secretária dos Transportes, Elaine Chao, já tinha anunciado a demissão, invocando igualmente a invasão do congresso dos Estados Unidos, na quarta-feira, que causou cinco mortos e dezenas de feridos.

"O nosso país passou por um acontecimento traumático, totalmente evitável (...), que me perturbou tanto que não posso ignorá-lo", disse, em comunicado, Elaine Chao, casada com o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado.

Apoiantes do presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos cinco pessoas morreram na invasão do edifício, incluindo um polícia do Capitólio.

O congresso acabaria por ratificar a vitória de Joe Biden, na última etapa antes de ser empossado, em 20 de janeiro.