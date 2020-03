O presidente da Ilha de Páscoa quer que sejam reintroduzidas restrições automóveis ao redor de locais arqueológicos depois de um condutor chileno ter destruído um monumento nacional.

De acordo com o The Guardian, os danos causados pelo condutor, que foi detido e acusado de danificar um monumento nacional, são "incalculáveis".

Para além de ter destruído figuras "moai", consideradas sagradas pelos habitantes da ilha, o condutor destruiu ainda a plataforma onde estas se encontravam.

Em toda a ilha estão distribuídas cerca de mil figuras que são conhecidas como "moai" e às quais os locais chamam de Rapa Nui, uma vez que acreditam que estas carregam os espíritos dos seus antecessores.

O presidente da comunidade Ma’u Henua, responsável pelas "moai", diz que o acidente foi deliberado.

"Como as pessoas sabem, as estruturas sagradas possuem valor religioso para as pessoas de Rapa Nui. Uma coisa como esta não é apenas terrível, é uma ofensa a uma cultura viva que passou os últimos anos a lutar para recuperar a sua herança histórica e arqueológica".