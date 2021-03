Um doente de 45 anos, que estava infetado com o novo coronavírus, fugiu no dia 17 de abril de um hospital no Paraná, no Brasil, com medo de ser entubado. Tal como outras histórias naquele país - atualmente com o maior número de mortes - esta também não tem um final feliz.

O homem acabou por morrer no passado domingo.

Segundo o hospital, o doente estava a receber oxigénio quando "tentou fugir devido a uma crise de ansiedade quando se apercebeu da sobrelotação do espaço e entrou em pânico".

A história deste homem correu o mundo depois do momento da fuga ter sido filmado.