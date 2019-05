Os Estados Unidos vão impor, a partir de 10 de junho, "taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México", enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana, anunciou o Presidente norte-americano.

As taxas alfandegárias vão aumentar progressivamente enquanto o problema da imigração clandestina não for resolvido. Nessa altura, as taxas alfandegárias serão levantadas", explicou, na quinta-feira, Donald Trump.