A duquesa de Cambridge uniu-se à National Portrait Gallery, a galeria de arte que alberga alguns dos mais célebres retratos britânicos, para lançar um projeto que procura captar o espírito do Reino Unido numa altura em que o mundo procura fazer frente à pandemia de Covid-19.

O projeto, que se chama "Hold Still", vai procurar mostrar a realidade do quotidiano dos britânicos e culminará com uma exposição de 100 fotografias, que terá curadoria da própria duquesa.

Em entrevista na emissora ITV, Kate, que é fotógrafa amadora, confessou que tem sido afetada pelas imagens "incríveis" que tem visto, que deixam perceber "as experiências e as histórias das pessoas, algumas imagens desesperadamente tristes que mostram a tragédia humana desta pandemia", mas também aquelas que mostram a resiliência em altura de adversidade.

O projeto Hold Still é aberto a residentes no Reino Unido, que poderão enviar as fotografias até 18 de junho de 2020. As fotos podem ser tiradas com máquina ou smartphone e cada uma será avaliada em função da emoção e experiência que transmite, em detrimento da qualidade técnica.

O diretor da National Portrait Gallery, Nicholas Cullinan, disse-se honrado por poder contar com a colaboração da duquesa no projeto, "que dará uma perspetiva inclusiva e um registo histórico importante destes tempos sem precedentes, expressada nos rostos da nação".