Uma jovem italiana de 23 anos foi hospitalizada depois de lhe terem sido administradas seis doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19.

Cada frasco da vacina contém seis doses de vacina. Em Itália, e num claro erro médico, a jovem recebeu um frasco inteiro de injeção, em vez de apenas uma dose.

A jovem é estagiária em psicologia clínica e, enquanto profissional de saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias.

Segundo a imprensa italiana, ao perceber o erro, os enfermeiros responsáveis pela vacinação avisaram a jovem, que foi ao departamento de Urgências em Massa, na região da Toscana, onde permaneceu em observação durante 24 horas.

Atualmente, a jovem está bem e "nenhum efeito colateral foi registado", mas os médicos vão acompanhar a evolução para avaliar os efeitos no sistema imunológico após receber um excesso de antigénios na vacinação.

Este foi o primeiro incidente do género em Itália (e provavelmente no resto do mundo). Os testes realizados pela Pfizer para identificar as consequências de uma overdose foi interrompido às quatro doses inoculadas ao mesmo tempo, por isso não há histórico de casos clínicos.

Baseado na tecnologia do ARN mensageiro, a vacina da Pfizer/BioNTechfunciona foi a primeira vacina a ser usada na UE contra a covid-19 após ‘luz verde’ da EMA em dezembro de 2020.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome do fármaco da AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & Johnson)