O Congresso dos Deputados voltou a chumbar a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro espanhol. A abstenção do Podemos foi decisiva.

As negociações não se revelavam fáceis, depois da primeira tentativa falhada, esta terça-feira. O PSOE voltou a esbarrar na intrasigência do Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

O partido socialista espanhol contou apenas com 124 votos a favor, quando precisava de pelo menos 176. Além dos deputados do PSOE, votou a favor da investidura de Pedro Sánchez o deputado do PRC, José María Mazón.

Os 155 votos contra vieram na maioria do lado do PP, partido ao qual se juntaram o Ciudadanos, o Vox, o Junts per Catalunya, o Navarra Suma e o Coalición Canaria.

O senhor Sánchez não é o rei", atirou Albert Rivera, líder do Ciudadanos, durante a sessão.

A abstenção contou com 67 votos. Além do Podemos, abstiveram-se o PNV, o Compromís, o ERC e o Bildu.

Pedro Sánchez tem até setembro para fazer nova tentativa de investidura, antes de serem marcadas eleições antecipadas, para novembro. A decisão passará primeiro pelo rei, Filipe VI, que deverá decidir se volta a convidar o primeiro-ministro do executivo de gestão para ser candidato a ser investido novamente.

Se tivesse votado a favor da investidura, o Podemos tinha garantido a vitória in extremis a Pedro Sánchez, uma vez que os seus 42 votos parlamentares seriam suficientes para chegar aos 176 necessários.