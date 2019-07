Um hospital de Chicago retirou o suporte básico de vida de um homem depois de ter pedido autorização à família errada. O Hospital Mercy West e a cidade de Chicago vão ser agora processados pelas duas famílias envolvidas neste caso.

Tudo começou com uma identificação errada, feita pela polícia. Um homem foi encontrado, em abril, nu, debaixo de um carro, com graves lesões no rosto. Foi levado para o hospital em estado grave e inicialmente listado como "John Doe". O doente não recebeu nenhuma visita, o que levou o Hospital Mercy West a pedir ajuda às autoridades para a sua identificação.

Através de fotografias do arquivo policial, as autoridades identificaram o homem como sendo Alfonso Bennet.

As irmãs de Bennet foram chamadas ao hospital, onde lhes foi dito que irmão estava nos cuidados intensivos em estado grave. As duas mulheres expressaram sérias dúvidas de que a pessoa internada fosse, realmente, o irmão. Mas os médicos insistiram que a família não o reconhecia devido às graves lesões no rosto.

O quadro clínico do doente piorou rapidamente, o que levou o hospital a questionar a família sobre o suporte básico de vida que o mantinha vivo. As irmãs decidiram, então, desligar as máquinas.

Mas enquanto estavam a preparar o funeral do homem que pensavam ser o irmão, a família foi surpreendida pelo aparecimento de Alfonso Bennet que estava, afinal, vivo e saudável.

O homem que morreu no hospital foi depois identificado através de impressões digitais: chamava-se Elisha Brittman, tinha 69 anos.

O caso originou a abertura de uma investigação pelas autoridades de Chicago.

Anthony Guglielmi, director de comunicação da polícia de Chicago, disse à CNN que, quando os agentes chegaram ao local, a vítima tinha lesões graves no rosto que não facilitaram a sua identificação. No Twitter, o responsável acrescentou que há "detetives a olhar para todos os aspetos deste incidente".

To say that we currently have questions is an understatement. We have detectives looking into every aspect of this incident - from the incident response to the circumstances leading to the hospitalization and the notification of family members. https://t.co/OUGp0CRPVI