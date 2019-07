Mais de 80 pessoas ficaram encurraladas devido a um incêndio no interior de um edifício de uma empresa de serviços de telecomunicações em Bombaim, na Índia. Para conseguir fugir das chamas, decidiram refugiar-se no terraço no topo do prédio, ficando assim sem escapatória.

Num total de nove andares, o fogo ficou confinado no terceiro e quarto piso. De acordo com o Indian Express, os bombeiros tiveram de recorrer às escadas extensíveis para conseguirem resgatar as 84 pessoas que ficaram encurraladas no topo do edifício.

As causas do incêndio ainda estão por apurar. No entanto, algumas testemunhas disseram à NDTV que antes do incêndio cheirava a fios queimados.

No local, estiveram vários operacionais apoiados por 14 viaturas.

Há registo de um bombeiro ferido por sufocamento, durante as manobras de resgate, tendo sido hospitalizado.