O Senado dos Estados Unidos confirmou, esta terça-feira, a nomeação de Mark Esper como novo secretário de Estado da Defesa. O nome tinha sido indicado por Donald Trump há cerca de um mês.

O Pentágono estava sem líder oficial desde dezembro, quando Jim Mattis se demitiu do cargo. Na altura, o antigo general deixou a pasta por não concordar com a visão de Donald Trump em relação à retirada da Síria.

Mark Esper, que tem feito carreira entre o exército e a política, obteve a aprovação de grande parte dos votantes do Senado (90 contra 8). O republicano, de 55 anos, está no governo desde 2017, atuando até agora como secretário de Estado do Exército.

Não é muito frequente que exista um apoio tão entusiasta por parte dos republicanos, dos democratas, e ele é obviamente a pessoa certa. Tem a confiança do nosso presidente, a confiança do nosso exército, a confiança do Congresso e do país, para manter a segurança da nossa nação”, afirmou o senador Jim Inhofe.

Entretanto, Esper já prestou juramento, tornando-se o 27.º secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos.

Assim, termina a incerteza num dos cargos mais importantes da administração americana. O secretário de Estado da Defesa é responsável por toda a estratégia militar dos Estados Unidos, tutelando as operações internacionais do exército daquele país. O cargo já foi ocupado por figuras como Dick Cheney ou Donald Rumsfeld.

A espera de sete meses pela nomeação de alguém para o cargo foi a maior desde que a posição existe como tal.