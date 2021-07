Um estudo conjunto de vários ministérios franceses, que cruza dados dos pacientes com covid-19 internados nos hospitais, mostra que 85% dos pacientes nas unidades de saúde não foram vacinados.

O estudo, que vai passar a ser feito e divulgado todas as semanas pelas autoridades francesas, mostra também que 78% das pessoas que morreram de covid-19 nos últimos meses também não estavam vacinadas.

A quarta vaga do novo coronavírus continua a sua progressão no país, com 24.309 novos casos detetados e 60 mortes nas últimas 24 horas.

Há atualmente 7.363 pessoas hospitalizadas devido à covid-19, mais 127 do que na véspera e 1.072 destes pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos.