Alguns manifestantes derrubaram, na quinta-feira, as estátuas da Rainha Isabel II e da Rainha Vitória na cidade de Winnipeg, no Canadá.

Os protestos foram motivados pela descoberta de centenas de sepulturas, não identificadas, de crianças numa escola indígena. O incidente ocorreu no Dia do Canadá, que marca a fundação do país pelas colónias britânicas em 1867.

No protesto, a estátua da Rainha Vitória foi coberta com marcas de mãos pintadas a vermelha. No pedestal, foi deixado um cartaz com a frase “We were children once. Bring them home” ("Nós eramos crianças.Tragam-as para casa).

No momento de derrubar a estátua, os manifestantes gritaram “sem orgulho no genocídio" e aplaudiram o sucedido.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW — APTN News (@APTNNews) July 2, 2021

Vários símbolos do colonialismo e da escravatura tem sido, no ultimo ano, alvo de protestos. Essas manifestações começaram, principalmente, após a morte dd George Floyd em maio de 2020.