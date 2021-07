A Gronelândia está a ser atingida por altas temperaturas, o que está a levar ao degelo dos glaciares. Esta quarta-feira foi registada uma temperatura máxima recorde, 19,8 graus Celsius, naquela que é uma das zonas mais frias do hemisfério norte.

Isso fez com que, em apenas um dia, tenham derretido 8,5 mil milhões de toneladas de gelo, sendo que esta quinta-feira derreteram outras 8,4 mil milhões de toneladas.

Estes são os dados do website Polar Portal, que está a monitorizar a situação na ilha que pertence ao reino da Dinamarca.

Em concreto, o gelo derretido chegaria para inundar em cinco centímetros uma área de cerca de 170 mil quilómetros quadrados, quase o dobro de todo o território português, que tem pouco mais de 90 mil quilómetros quadrados.

É um grande nível que está a derreter e provavelmente vai mudar a superfície da Gronelândia, porque vai ser um grande catalisador para a aceleração de novos degelos, e, como tal, para a subida do nível médio do mar", referiu o especialista em glaciares Marco Tedesco, cientista adjunto da NASA, em declarações citadas pelo The Guardian.