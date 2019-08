/ AM

Dois homens armados com facas fizeram um morto e nove feridos, esta tarde, na estação de metro de Laurent Bonnevay, em Villeurbanne, perto de Lyon, França.

De acordo com a BFM TV, um dos suspeitos já foi detido pelas autoridades, mas as motivações são ainda desconhecidas. As autoridades procuram o segundo suspeito.

O incidente ocorreu às 16:30, horas locais, menos uma hora em Lisboa.

A vítima mortal será um jovem 19 anos. Dos nove feridos, três encontram-se em estado grave.