Há uma nova especulação sobre o estado de saúde de Kim Jong-un, depois de o líder norte-coreano ter sido fotografado num evento público, em julho, com uma marca verde na nuca.

Além da imagem da marca verde, numa outra fotografia é visível um penso de grandes dimensões na mesma zona.

As imagens foram divulgadas no NK News, um site norte-americano sediado em Seul e inteiramente dedicado ao regime da Coreia do Norte e, como tal, ao seu líder.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX — Chad O'Carroll (@chadocl) August 2, 2021

Segundo o Nk News, as duas fotografias foram tiradas durante um evento militar entre 24 e 27 de julho, mas a mesma marca foi vista noutras presenças em público que decorreram vários dias depois.

Têm sido várias as especulações sobre o estado de saúde de Kim Jong-un, a última das quais sobre a alegada perda de peso.

O líder norte-coreano, de apenas 37 anos, terá estado entre a vida e a morte depois de ter sido operado ao coração em abril do ano passado.

A sua irmã, Kim Yo-jong, de 33 anos, chegou a chamar a atenção do mundo inteiro quando assumiu a liderança do país após o desaparecimento de Kim Jong-un.