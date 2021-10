O Prémio Nobel da Medicina de 2021 foi esta segunda-feira atribuído aos cientistas David Julius e Ardem Patapoutian, pela descoberta dos recetores da temperatura e tacto.

"A nossa capacidade para sentir calor, frio e o toque é essencial para a sobrevivência e está na base da nossa interação com o mundo que nos rodeia. Na nossa vida quotidiana tomamos estas sensações como garantidas, mas como são os impulsos nervosos iniciados para que a temperatura e a pressão possam ser percebidas? Esta questão foi resolvida pelos laureados do Nobel deste ano", diz o comité do Prémio Nobel sobre a atribuição do galardão.