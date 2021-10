O Prémio Nobel da Química de 2021 foi esta quarta-feira atribuído aos cientistas Benjamin List e Davd MacMillan, pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica. Trata-se de uma nova ferramenta para a construção de moléculas, que tem utilização na indústria farmacêutica e permitiu tornar a química mais "verde", indica o comité do Nobel. "Fabricar moléculas é uma arte difícil", explica o comunicado do Prémio Nobel.

"Muitas pesquisas e indústrias estão dependentes das capacidades dos cientistas para construirem moléculas que possam fabricar materiais elásticos e duráveis, armazenar energia em baterias ou inibir a progressão de doenças. Este trabalho requer catalisadores, substâncias que controlam e aceleram as reações químicas, sem fazerem parte do produto final. Por exemplo, os catalisadores nos carros transformam substâncias tóxicas nos gases do escape em moléculas inofensivas. Os nossos corpos também contêm milhares de catalisadores na forma de enzimas, que podem talhar as moléculas necessárias à vida", refere o comité sueco.