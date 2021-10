Portugal ocupa a posição número 5 no ranking de passaportes mais poderosos do mundo, entre os 199 passaportes avaliados pela última atualização do índice Henley Passport, tendo acesso a 187 destinos sem necessidade de visto prévio.

A mesma posição é ocupada, ainda, por França, Irlanda, Suécia e Países Baixos, deixando Portugal à frente de países como o Reino Unido e Estados Unidos da América.

No topo do ranking estão Japão e Singapura, com acesso a 192 destinos, mais 166 destinos do que o passaporte do Afeganistão, que ocupa atualmente o último lugar, com apenas 26 destinos. Apesar dos países asiáticos liderarem a tabela, a Europa continua a dominar o top 10 de melhores passaportes.

O índice Henley Passport monitoriza regularmente, desde 2006, os passaportes mais "amigáveis" para viajar, com base nos dados fornecidos pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, recorda a CNN.

As restrições apresentadas nos últimos 18 meses devido à covid-19 aumentaram as dificuldades nas viagens, sendo este o período com menor mobilidade global desde que existe este índice.

Para este índice, não contaram as restrições temporárias relacionadas com a pandemia. Ou seja, em teoria, estes passaportes permitem viajar para vários destinos sem necessidade de visto prévio, mas isso pode não se aplicar momentaneamente em todos os casos.

Melhores passaportes em 2021:

Japão e Singapura (192 destinos) Alemanha e Coreia do Sul (190) Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (180) Áustria e Dinamarca (188) Portugal, França, Irlanda, Países Baixos e Suécia (187) Bélgica, Nova Zelândia e Suíça (186) República Checa, Grécia, Malta, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos da América (185) Austrália e Canadá (184) Hungria (183) Lituânia, Polónia e Eslováquia (182)

Piores passaportes em 2021:

107. Irão, Líbano, Sri Lanka e Sudão (41)

108. Bangladesh, Kosovo e Líbia (40)

109. Coreia do Norte (39)

110. Nepal e territórios palestinianos (37)

111. Somália (34)

112. Iémen (33)

113. Paquistão (31)

114. Síria (29)

115. Iraque (28)

116. Afeganistão (26)